«Такое впечатление, что вы все слепые». Леоненко снова набросился с критикой на Зинченко 20 мая, 10:46 Виктор Леоненко (Фото:Телеканал Футбол)

Футбольный эксперт и бывший игрок киевского Динамо Виктор Леоненко высказался об игре Александра Зинченко за лондонский Арсенал.

По словам Леоненко, он не понимает, почему все восхищаются игрой игрока сборной Украины в английской Премьер-лиге.

«Часто критикую? Я просто хочу показать людям, что он не такой, как все думают. Зинченко уже всех запутал, даже себя. Он у нас левый защитник или опорный? Наверное, он сам не знает. Такое ощущение, что он играет там, где ему удобно, а в итоге нигде не успевает.

Видео дня

А когда начинают писать, что он лучший левый защитник в мире, то мне становится не по себе. Такое ощущение, что все слепые! Поэтому я специально смотрю матчи Арсенала и разбираю игру Зинченко".



Также Леоненко раскритиковал результативность украинца в этом сезоне.

«Все говорят, что Арсенал без Зинченко никакой. Смотришь его статистику, а там два ассиста и гол. Как вам? Эдегор и Мартинелли забили уже по 15 голов, а у нас все Зинченко восхваляют! Думаю, его самого должно уже подташнивать от того, что его так много в прессе», — сказал Леоненко в интервью Fanday.

Ранее Леоненко сказал, что Блохин готов снова возглавить сборную Украины.