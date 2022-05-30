«Правильно сделали, что так посыпали». Лидер сборной Украины по футболу извинился за фото с российским певцом
Теперь Яремчук слушает только украинскую музыку (Фото:Pool via REUTERS/Frank Augstein)
Форвард сборной Украины по футболу Роман Яремчук извинился за фото с российским рэпером Бастой.
Скандальный кадр с исполнителем из РФ 26-летний нападающий прокомментировал в интервью YouTube-каналу ПРЯМА ЧЕРВОНА.
«Я очень много критики получил за эту ситуацию. Это нормально. Я с этим согласен. Правильно сделали, что меня так посыпали.
Это была большая ошибка, за которую хочется сейчас извиниться перед людьми, которые сейчас пострадали от «русского мира». Не знаю, что я еще могу сказать", — сказал Роман.
Также футболист отметил, что сейчас у него в плейлисте нет ни одного русского певца. По его словам, теперь он слушает только украинскую музыку.
Ранее Яремчук гневно отреагировал на обстрел Льовова.
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