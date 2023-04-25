Итальянскому топ-клубу грозит исключение из еврокубков из-за финансовых махинаций — СМИ
В этом сезоне Ювентус дошел до полуфинала Лиги Европы, где сыграет с Севильей (Фото:REUTERS/Massimo Pinca)
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может исключить туринский Ювентус из еврокубков, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Ювентус подозревают в махинациях с финансовой отчетностью и сейчас в Италии идет расследование дела.
В УЕФА надеются, что окончательный вердикт Ювентусу будет вынесен до июня. В противном случае судьбу туринского клуба в еврокубках будет решать Комитет честной игры УЕФА.
Из-за несоблюдения финансовых правил Ювентусу грозит дисквалификация из еврокубков минимум в год.
В этом сезоне Ювентус дошел до полуфинала Лиги Европы, где сыграет с Севилией.
Ранее у Ювентуса отобрали 15 очков в чемпионате Италии за махинации с финансовой отчетностью, однако после апелляции клубу вернули баллы до следующего рассмотрения.