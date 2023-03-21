Легионер сборной Украины не сыграет против Англии в отборе Евро-2024

21 марта, 21:14
Поделиться:
Илья Забарный еще не залечил травму (Фото:REUTERS/Alberto Lingria)

Илья Забарный еще не залечил травму (Фото:REUTERS/Alberto Lingria)

Сборная Украины в матче отбора Евро-2024 против Англии не сможет рассчитывать на защитника Борнмута Илью Забарного.

Забарный пропустит матч с Англией из-за травмы, сообщает Украинская ассоциация футбола.

Защитник вчера вечером прибыл в Лондон, где сборная Украины начала подготовку к матчу, и после консультаций медиков Борнмута и сине-желтых было принято решение завершить реабилитацию игрока после комбинированной травмы связок голеностопа.

Видео дня

Читайте также:

Хацкевич скептически отнесся к возвращению Коноплянки (Фото:ФК Динамо) «Не понимаю, за какие заслуги». Экс-тренер Динамо удивился возвращению звездного футболиста в сборную Украины

После этого Забарный покинул расположение национальной команды.

Также сообщается, что индивидуально тренируется капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко и пока неизвестно, сможет ли он сыграть против Англии.

Игра Англия - Украина состоится 26 марта в Лондоне на Уэмбли в 19:00 по киевскому времени

Ранее сообщалось, что сборная Англии перед матчем с Украиной потеряла трех игроков.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Сборная Украины Сборная Англии Евро-2024 Илья Забарный

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X