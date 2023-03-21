Легионер сборной Украины не сыграет против Англии в отборе Евро-2024 21 марта, 21:14 Илья Забарный еще не залечил травму (Фото:REUTERS/Alberto Lingria)

Сборная Украины в матче отбора Евро-2024 против Англии не сможет рассчитывать на защитника Борнмута Илью Забарного.

Забарный пропустит матч с Англией из-за травмы, сообщает Украинская ассоциация футбола.

Защитник вчера вечером прибыл в Лондон, где сборная Украины начала подготовку к матчу, и после консультаций медиков Борнмута и сине-желтых было принято решение завершить реабилитацию игрока после комбинированной травмы связок голеностопа.

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После этого Забарный покинул расположение национальной команды.

Также сообщается, что индивидуально тренируется капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко и пока неизвестно, сможет ли он сыграть против Англии.

Игра Англия - Украина состоится 26 марта в Лондоне на Уэмбли в 19:00 по киевскому времени

Ранее сообщалось, что сборная Англии перед матчем с Украиной потеряла трех игроков.