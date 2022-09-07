В тройке самых высокооплачиваемых. СМИ раскрыли зарплату Зинченко в Арсенале

7 сентября, 19:04
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Александр Зинченко стал игроком Арсенала в июле 2022 года (Фото:ФК Арсенал)

Александр Зинченко стал игроком Арсенала в июле 2022 года (Фото:ФК Арсенал)

Стали известны финансовые детали контракта футболиста сборной Украины Александра Зинченко с лондонским Арсеналом, сообщает The Sun.

По информации СМИ, Зинченко входит в тройку самых высокооплачиваемых игроков Арсенала. Годовая зарплата украинца составляет 9 млн евро в год - 173 тысяч евро в неделю.

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Больше Зинченко в лондонском клубе зарабатывают только Габриэль Жезус, годовая зарплата которого составляет 15,9 млн евро, и Томас Партей, зарабатывающий в год 12 млн евро.

Зарплаты футболистов Арсенала (в фунтах стерлингов):

The Sun
Фото: The Sun

Зинченко стал игроком Арсенала в июле 2022 года, перейдя из Манчестер Сити.

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Футбол Зарплата Арсенал (Лондон) Александр Зинченко

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