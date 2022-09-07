В тройке самых высокооплачиваемых. СМИ раскрыли зарплату Зинченко в Арсенале 7 сентября, 19:04 Александр Зинченко стал игроком Арсенала в июле 2022 года (Фото:ФК Арсенал)

Стали известны финансовые детали контракта футболиста сборной Украины Александра Зинченко с лондонским Арсеналом, сообщает The Sun.

По информации СМИ, Зинченко входит в тройку самых высокооплачиваемых игроков Арсенала. Годовая зарплата украинца составляет 9 млн евро в год - 173 тысяч евро в неделю.

Видео дня

Больше Зинченко в лондонском клубе зарабатывают только Габриэль Жезус, годовая зарплата которого составляет 15,9 млн евро, и Томас Партей, зарабатывающий в год 12 млн евро.

Зарплаты футболистов Арсенала (в фунтах стерлингов):

Фото: The Sun

Зинченко стал игроком Арсенала в июле 2022 года, перейдя из Манчестер Сити.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.