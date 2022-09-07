В тройке самых высокооплачиваемых. СМИ раскрыли зарплату Зинченко в Арсенале
Александр Зинченко стал игроком Арсенала в июле 2022 года (Фото:ФК Арсенал)
Стали известны финансовые детали контракта футболиста сборной Украины Александра Зинченко с лондонским Арсеналом, сообщает The Sun.
По информации СМИ, Зинченко входит в тройку самых высокооплачиваемых игроков Арсенала. Годовая зарплата украинца составляет 9 млн евро в год - 173 тысяч евро в неделю.
Больше Зинченко в лондонском клубе зарабатывают только Габриэль Жезус, годовая зарплата которого составляет 15,9 млн евро, и Томас Партей, зарабатывающий в год 12 млн евро.
Зарплаты футболистов Арсенала (в фунтах стерлингов):
Зинченко стал игроком Арсенала в июле 2022 года, перейдя из Манчестер Сити.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.