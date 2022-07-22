Зинченко официально стал игроком Арсенала

22 июля, 20:36
Александр Зинченко находится с Арсеналом на тренировочных сборах в США (Фото:ФК Арсенал)

Александр Зинченко находится с Арсеналом на тренировочных сборах в США (Фото:ФК Арсенал)

Футболист сборной Украины Александр Зинченко официально перешел из Манчестер Сити в лондонский Арсенал.

Об этом сообщает официальный сайт Арсенала.

Срок соглашения и сумма трансфера не разглашаются, но, по информации СМИ, украинец подписал контракт на четыре года, а «канониры» заплатили за игрока около 35 млн евро.

Видео дня
https://twitter.com/Arsenal/status/1550526088190861313?cxt=HHwWgoC92ePQyYQrAAAA
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Перед подписанием контракта с Арсеналом Зинченко попрощался с Манчестер Сити, написав, что «горожане» навсегда останутся в его сердце.

Зинченко уже присоединился к Арсеналу в США, где клуб проводит тренировочные сборы.

Перед официальным переходом главный тренер Арсенала Микель Артета высоко оценил профессионализм украинского футболиста, отметив, что он универсальный игрок.

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Футбол Трансферы Манчестер Сити Английская Премьер-лига Александр Зинченко

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