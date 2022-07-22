Зинченко официально стал игроком Арсенала
Александр Зинченко находится с Арсеналом на тренировочных сборах в США (Фото:ФК Арсенал)
Футболист сборной Украины Александр Зинченко официально перешел из Манчестер Сити в лондонский Арсенал.
Об этом сообщает официальный сайт Арсенала.
Срок соглашения и сумма трансфера не разглашаются, но, по информации СМИ, украинец подписал контракт на четыре года, а «канониры» заплатили за игрока около 35 млн евро.
Перед подписанием контракта с Арсеналом Зинченко попрощался с Манчестер Сити, написав, что «горожане» навсегда останутся в его сердце.
Зинченко уже присоединился к Арсеналу в США, где клуб проводит тренировочные сборы.
Перед официальным переходом главный тренер Арсенала Микель Артета высоко оценил профессионализм украинского футболиста, отметив, что он универсальный игрок.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.