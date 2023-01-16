«Что-то здесь не так». Легенда польского футбола возмутился трансфером Мудрика за 100 млн евро

16 января, 15:45
Поделиться:
Бонек негативно отреагировал на переход Мудрика (Фото:УЕФА)

Бонек негативно отреагировал на переход Мудрика (Фото:УЕФА)

Вице-президент УЕФА и легенда польского футбола Збигнев Бонек отреагировал на трансфер вингера Михаила Мудрика из донецкого Шахтера в лондонский Челси за 100 млн евро.

Бонек опубликовал пост в своем аккаунте в Twitter, в котором выразил возмущение ценой на трансфер и зарплатой Мудрика, в то время, когда в Украине война, а поляки прилагают большие усилия для помощи украинцам.

Видео дня

Читайте также:
Мудрик пришел на презентацию в Челси с флагом Украины — видео

«Поляки стоят на голове, помогая Украине. Позже я прочитал, что молодой футболист будет зарабатывать много миллионов плюс 60−70 миллионов евро за сам трансфер. Хм… что-то здесь не так», — написал Бонек.

https://twitter.com/BoniekZibi/status/1614605429102739457?t=5yU9ksgNtY7by2__6275hw&s=19

Сообщалось, что Мудрик перешел в Челси из Шахтера за 100 млн. евро, подписав контракт на 8,5 лет, и будет зарабатывать в клубе более 112 тыс. евро в неделю.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Польша ФК Челси Трансферы Михаил Мудрик

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X