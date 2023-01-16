«Что-то здесь не так». Легенда польского футбола возмутился трансфером Мудрика за 100 млн евро 16 января, 15:45 Бонек негативно отреагировал на переход Мудрика (Фото:УЕФА)

Вице-президент УЕФА и легенда польского футбола Збигнев Бонек отреагировал на трансфер вингера Михаила Мудрика из донецкого Шахтера в лондонский Челси за 100 млн евро.

Бонек опубликовал пост в своем аккаунте в Twitter, в котором выразил возмущение ценой на трансфер и зарплатой Мудрика, в то время, когда в Украине война, а поляки прилагают большие усилия для помощи украинцам.

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«Поляки стоят на голове, помогая Украине. Позже я прочитал, что молодой футболист будет зарабатывать много миллионов плюс 60−70 миллионов евро за сам трансфер. Хм… что-то здесь не так», — написал Бонек.

Сообщалось, что Мудрик перешел в Челси из Шахтера за 100 млн. евро, подписав контракт на 8,5 лет, и будет зарабатывать в клубе более 112 тыс. евро в неделю.

