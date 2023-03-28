Звезда сборной Украины попал в символическую сборную Европы по версии авторитетного издания 28 марта, 20:57 Журналисты высоко оценили игру Зинченко (Фото:Reuters/Matthew Childs)

Защитник сборной Украины и лондонского Арсенала Александр Зинченко попал в символическую сборную лучших футболистов Европы, по версии The Athletic.

Зинченко оказался в компании таких звезд футбола, как Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе.

Примечательно, что в команду не попал португальский форвард Аль-Айна Криштиану Роналду.

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Символическая сборная Европы выглядит следующим образом:

Голкипер: Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ)

Защитники: Жоау Канселу (Бавария); Вирджил ван Дейк (Ливерпуль), Йошко Гвардиол (Лейпциг), Александр Зинченко (Арсенал)

Полузащитники: Родри (Манчестер Сити), Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити), Джамал Мусиала (Бавария)

Нападающие: Букайо Сака (Арсенал), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)

Фото: The Athletic

Также издание составило и символическую команду из лучших футболистов мира.

Состав сборной мира:

Голкипер: Андре Онана (Интер)

Защитники: Ашраф Хакими (ПСЖ), Эдмонд Тапсоба (Байер), Ким Мин Чжэ (Наполи), Альфонсо Дэвис (Бавария)

Полузащитники: Каземиро (Манчестер Юнайтед), Федерико Вальверде (Реал), Моисес Кайседо (Брайтон)

Нападающие: Лионель Месси (ПСЖ), Хвича Кварацхелия (Наполи), Виктор Осимхен (Наполи)

Фото: The Athletic

Ранее сообщалось, что гол Александра Зинченко в ворота Астон Виллы в матче английской Премьер-лиги признали лучшим в лондонском Арсенале в феврале.