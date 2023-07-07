Для конкуренции с Трубиным: финалист Лиги чемпионов готов подписать вратаря Баварии

7 июля, 12:34
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Ян Зоммер (Фото:FC Bayern München)

Ян Зоммер (Фото:FC Bayern München)

Голкипер сборной Швейцарии и Баварии Ян Зоммер может перейти в Интер.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, представители итальянского клуба уже начали переговоры с мюнхенцами по трансферу 34-летнего вратаря.

По информации источника, Зоммер хотел бы перейти в Интер, который интересовался им еще зимой.

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Напомним, что Зоммер вместе с Анатолием Трубиным возглавляют список трансферных целей итальянского клуба. Отмечается, что Интер рассматривает возможность подписать сразу обоих вратарей.

В минувшем сезоне Зоммер сыграл 36 матчей, в которых 12 раз оставил свои ворота в неприкосновенности, пропустив 45 мячей.

Ранее сообщалось, что Трубин согласовал контракт с финалистом Лиги чемпионов.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Бавария (Мюнхен) Интер

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