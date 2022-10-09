«Не знаю, можно ли, но нужно это сделать». Зозуля рассказал о своем отношении к Тимощуку 9 октября, 21:53 По словам Зозули (на фото), Тимощука за его позицию накажет лишь Бог (Фото:ФК Альбасете)

Экс-футболист сборной Украины Роман Зозуля рассказал о своем отношении к бывшему партнеру по национальной команде Анатолию Тимощуку, который продолжает работать в России, несмотря на войну в родной стране.



Мнением о тренере санкт-петербургского Зенита 32-летний форвард поделился в интервью программе Рандеву с Яниной Соколовой.

Так, Зозуля отметил, что с 2014 года он перестал общаться с украинскими футболистами, которые остались в России. Роман заявил, что не понимает позиции Тимощука, отец которого находится в терробороне Луцка.

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Раньше, как признался Зозуля, Анатолий был классным капитаном в сборной, который поддерживал его и других молодых игроков. По словам Романа, Тимощука за его позицию накажет лишь Бог.

«Что произошло? Не знаю. Надо просто у таких людей забирать паспорт. Он не заслуживает называться украинцем. Все. Не знаю, можно ли по закону так просто забрать паспорт, но нужно это сделать. Чтобы никогда в жизни его нога не смогла ступить на нашу территорию.

Таких много есть. Если им нравится, пусть там и живут. Недолго им осталось. Недолго еще осталось до нашей победы, а потом начнется: «А я тихо», «А я помогал», «А я не для пиара», «А я 10 батальонов одел». Не поможет это", — сказал Роман.

Ранее Зозуля раскритиковал Тимощука и еще одного экс-игрока сборной Украины Ивана Ордеца, который тоже остался в России после начала войны.