Бил локтем в голову: украинский боец UFC потерял сознание, но это не остановило соперника — видео 18 июня, 16:35 Денис Бондарь (Фото:instagram.com/denysbondarpsycho)

В Штатах состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 47, где в октагон вышел украинец Денис Бондарь. Его соперником был американец Карлос Эрнандес.



По ходу боя Эрнандес владел преимуществом, а развязка наступила в конце третьего раунда.

При падении бойцы столкнулись головами и Бондарь остался лежать, не оказывая сопротивления. Украинец потерял сознание. Этим и воспользовался Эрнандес, который стал наносить жестокие удары локтями в голову. Рефери вынужден был остановить поединок.

Видео дня

What a KO by Carlos Hernandez! He puts out Denys Bondar. #UFC #UFCVegas74 pic.twitter.com/EO0Lk2193D — The Champ 🏆 (@shadowxwulfik) June 18, 2023

Судьи отдали победу техническим решениям Карлосу Эрнандесу: 30−27, 30−27, 29−28.

Это был второй бой Бондаря в UFC и у него теперь два поражения.

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