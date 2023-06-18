Бил локтем в голову: украинский боец UFC потерял сознание, но это не остановило соперника — видео

18 июня, 16:35
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Денис Бондарь (Фото:instagram.com/denysbondarpsycho)

Денис Бондарь (Фото:instagram.com/denysbondarpsycho)

В Штатах состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 47, где в октагон вышел украинец Денис Бондарь. Его соперником был американец Карлос Эрнандес.

По ходу боя Эрнандес владел преимуществом, а развязка наступила в конце третьего раунда.

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При падении бойцы столкнулись головами и Бондарь остался лежать, не оказывая сопротивления. Украинец потерял сознание. Этим и воспользовался Эрнандес, который стал наносить жестокие удары локтями в голову. Рефери вынужден был остановить поединок.

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Судьи отдали победу техническим решениям Карлосу Эрнандесу: 30−27, 30−27, 29−28.

Это был второй бой Бондаря в UFC и у него теперь два поражения.

Ранее мы писали, что бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора обвиняют в изнасиловании.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Смешанные единоборства MMA UFC

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