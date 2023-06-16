Конора Макгрегора обвинили в изнасиловании на матче НБА
Конор Макгрегор (Фото:instagram.com/thenotoriousmma)
Бывшего двукратного чемпиона UFC Конора Макгрегора обвинили в избиении и насилии женщины на финальном матче НБА между Денвером и Майами 9 июня.
Об этом сообщает USA Today.
Адвокат жертвы утверждает, что ирландец грубо целовал женщину и принуждал к интиму в туалете. Однако ей удалось вырваться из рук Конора, ударив его локтем.
Отмечается, что охрана бойца не позволяла никому попасть в комнату.
«Макгрегор при содействии сотрудников службы безопасности НБА и Майами силой загнал жертву через охрану в мужской туалет», — говорится в обвинениях.
На эпизод уже отреагировал баскетбольный клуб Майами.
«Мы знаем об обвинениях и проводим полное расследование. Ожидая результатов расследования, мы воздержимся от дальнейших комментариев», — заявили финалисты НБА.
В UFC также высказались на эту тему.
«Организация знает о недавних обвинениях в адрес Конора и продолжит собирать дополнительные подробности относительно инцидента. UFC позволит завершить судебный процесс, прежде чем делать какие-либо дополнительные заявления»,— написала организация.
Ранее сообщалось, что Макгрегор нокаутировал маскота баскетбольной команды.