Украинского бойца ММА жестоко избили на турнире в США — видео 14 мая, 10:47 Ульберг победил Потерю (Фото:Скриншот)

Игорь Потеря в первом раунде проиграл нокаутом Карлосу Ульбергу.



В американском городе Шарлотт состоялся бойцовский вечер под эгидой самого престижного промоушна — Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

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В его рамках в октагон вышли украинец Игорь Потеря (20−4) и Карлос Ульберг (9−1) из Новой Зеландии.

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Поединок завершился уже в первом раунде. Потеря попытался сделать тейкдаун, но получил удар по затылку. Украинец упал, а соперник бросился на добивание. Поскольку Потеря не оказывал сопротивления, рефери остановил бой, присудив нашему бойцу поражение нокаутом.

Видео нокаута в бою Потеря — Ульберг:

Ранее мы писали, что на турнире по смешанным единоборствам внук Мухаммеда Али вырубил соперника ударом в челюсть.