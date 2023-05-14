Украинского бойца ММА жестоко избили на турнире в США — видео
Ульберг победил Потерю (Фото:Скриншот)
Игорь Потеря в первом раунде проиграл нокаутом Карлосу Ульбергу.
В американском городе Шарлотт состоялся бойцовский вечер под эгидой самого престижного промоушна — Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
В его рамках в октагон вышли украинец Игорь Потеря (20−4) и Карлос Ульберг (9−1) из Новой Зеландии.
Поединок завершился уже в первом раунде. Потеря попытался сделать тейкдаун, но получил удар по затылку. Украинец упал, а соперник бросился на добивание. Поскольку Потеря не оказывал сопротивления, рефери остановил бой, присудив нашему бойцу поражение нокаутом.
Видео нокаута в бою Потеря — Ульберг:
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