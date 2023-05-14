Украинского бойца ММА жестоко избили на турнире в США — видео

14 мая, 10:47
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Ульберг победил Потерю (Фото:Скриншот)

Ульберг победил Потерю (Фото:Скриншот)

Игорь Потеря в первом раунде проиграл нокаутом Карлосу Ульбергу.

В американском городе Шарлотт состоялся бойцовский вечер под эгидой самого престижного промоушна — Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

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В его рамках в октагон вышли украинец Игорь Потеря (20−4) и Карлос Ульберг (9−1) из Новой Зеландии.

Видео дня

Поединок завершился уже в первом раунде. Потеря попытался сделать тейкдаун, но получил удар по затылку. Украинец упал, а соперник бросился на добивание. Поскольку Потеря не оказывал сопротивления, рефери остановил бой, присудив нашему бойцу поражение нокаутом.

Видео нокаута в бою Потеря — Ульберг:

https://twitter.com/fightingsstreet/status/1657476043438018563

Ранее мы писали, что на турнире по смешанным единоборствам внук Мухаммеда Али вырубил соперника ударом в челюсть.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Смешанные единоборства UFC

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