В Бразилии трагически погиб боец смешанных единоборств 2 мая, 15:49 Коларес умер по дороге в больницу (Фото:Disclosure/UFC)

В Рио-де-Жанейро погиб 29-летний боец смешанных единоборств (ММА) Фелипе Коларес.

Об этом сообщает Globo.

Колареса сбил автобус, когда он возвращался с тренировки. На место трагедии сразу прибыла скорая, но спортсмен умер по дороге в больницу.

С 2019 по 2022 год Коларес выступал в промоушене UFC, проведя шесть поединков, два из которых выиграл и четыре проиграл. Всего в профессиональной карьере боец одержал 11 побед и потерпел четыре поражения.



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