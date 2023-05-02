В Бразилии трагически погиб боец смешанных единоборств

2 мая, 15:49
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Коларес умер по дороге в больницу (Фото:Disclosure/UFC)

Коларес умер по дороге в больницу (Фото:Disclosure/UFC)

В Рио-де-Жанейро погиб 29-летний боец смешанных единоборств (ММА) Фелипе Коларес.

Об этом сообщает Globo.

Колареса сбил автобус, когда он возвращался с тренировки. На место трагедии сразу прибыла скорая, но спортсмен умер по дороге в больницу.

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С 2019 по 2022 год Коларес выступал в промоушене UFC, проведя шесть поединков, два из которых выиграл и четыре проиграл. Всего в профессиональной карьере боец одержал 11 побед и потерпел четыре поражения.

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Накануне сообщалось, что во Франции был застрелен 23-летний боксер Вильфрид Флорентин.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Смешанные единоборства MMA Смерть UFC

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