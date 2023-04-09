Исраэль Адесанья стал чемпионом UFC благодаря мощному нокауту — видео

9 апреля, 11:14
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Чемпионский бой (Фото:USA TODAY Sports)

Чемпионский бой (Фото:USA TODAY Sports)

В ночь с 8 на 9 апреля в Майами прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 287. В рамках главного события вечера действующий обладатель титула в среднем весе бразилец Алекс Перейра встречался с представителем Нигерии Исраэлем Адесаньей.

Поединок продлился два раунда и закончился победой нигерийца нокаутом.

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«Люди, я надеюсь, вы все чувствуете, насколько я счастлив. И вы никогда не почувствуете такой же уровень удовольствия, если вы не стремитесь к чему-либо. Да, это было сладко, это было очень сладко», — сказал Адесанья после боя.

Видео дня

На счету Перейры семь побед и два поражение в профессиональной карьере. У Адесаньи — 24 победы и два поражения.

Напомним, бойцы встречались на турнире UFC 281 в ноябре, и тогда Перейра победил техническим нокаутом в пятом раунде.

Ранее мы рассказывали, что внук Мухаммеда Али выиграл третий бой подряд в первом раунде.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Смешанные единоборства MMA UFC

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