Украинская Пушка! Девушка-боец добыла оглушительную победу на турнире ММА — видео

8 апреля, 15:58
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Елена Колесник (Фото:PFL)

Елена Колесник (Фото:PFL)

В Лас-Вегасе завершился турнир по смешанным единоборства Professional Fighters League (PFL), где выступила украинка Елена Колесник.

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Соперницей Колесник была американка Аспен Лэдд, которую специалисты считали фавориткой поединка. Однако Колесник сенсационно победила Лэдд раздельным решением судей — 28−28, 29−28, 29−28. PFL назвала этот успех Елены самым неожиданным на всем турнире.

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Елена Колесник — двукратная чемпионка Украины по боксу (2012, 2014 годов), чемпионка Украины по тайскому боксу (2010), победительница Кубка мира по кикбоксингу (2011) и чемпионка Украины по карате (2015). В смешанных единоборства у Колесник прозвище Пушка. Она провела 13 боев — 8 побед и 5 поражений.

Ранее первый в истории украинский чемпион Bellator одолел американского бойца.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Смешанные единоборства MMA Елена Колесник

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