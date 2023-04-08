Украинская Пушка! Девушка-боец добыла оглушительную победу на турнире ММА — видео 8 апреля, 15:58 Елена Колесник (Фото:PFL)

В Лас-Вегасе завершился турнир по смешанным единоборства Professional Fighters League (PFL), где выступила украинка Елена Колесник.

Соперницей Колесник была американка Аспен Лэдд, которую специалисты считали фавориткой поединка. Однако Колесник сенсационно победила Лэдд раздельным решением судей — 28−28, 29−28, 29−28. PFL назвала этот успех Елены самым неожиданным на всем турнире.

Видео дня

Olena Kolesnyk takes Aspen Ladd down but elects to get the fight back to the feet!#PFLRegularSeason LIVE NOW

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Елена Колесник — двукратная чемпионка Украины по боксу (2012, 2014 годов), чемпионка Украины по тайскому боксу (2010), победительница Кубка мира по кикбоксингу (2011) и чемпионка Украины по карате (2015). В смешанных единоборства у Колесник прозвище Пушка. Она провела 13 боев — 8 побед и 5 поражений.

Ранее первый в истории украинский чемпион Bellator одолел американского бойца.

