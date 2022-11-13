Чемпион UFC потерял титул, сенсационно проиграв нокаутом — видео 13 ноября, 12:47 Адесанья потерпел всего второе поражение в MMA (Фото:Jessica Alcheh-USA TODAY Sports)

Нигерийский боец смешанных единоборств Исраэль Адесанья потерпел сенсационное поражение от бразильца Алекса Перейры и потерял чемпионский пояс UFC в среднем весе.

По итогам первых четырех раундов поединка на судейских записках выигрывал 33-летний уроженец Лагоса.

Однако в пятой пятиминутке Перейра буквально уничтожил чемпиона, выбросив ему в голову шквал сильнейших ударов, после чего судья вынужден был остановить избиение Исраэля.

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Адесанья потерпел всего второе поражение в MMA и первое в рамках среднего веса. В его активе 23 победы.

35-летний Перейра выиграл седьмой бой в смешанных единоборствах. В пассиве Алекса одно поражение.

Интересно, что Адесанья и Перейра дважды встречались в поединках по правилам кикбоксинга. Те бои также завершились победами Алекса.

Сообщалось, что бразильский боец смешанных единоборств Макс Гандра нокаутировал стоячего соперника, лежа на канвасе.