«Ненавижу всех, кто поддерживает войну». Звезда украинского карате покинула страну после обстрелов Одесской области

2 апреля, 20:34
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Анжелика Терлюга покинула Украину вместе с мамой и сестрой (Фото:Анжелика Терлюга via Instagram)

Анжелика Терлюга покинула Украину вместе с мамой и сестрой (Фото:Анжелика Терлюга via Instagram)

Звездная украинская каратистка Анжелика Терлюга покинула страну после обстрелов Одесской области.

Об этом уроженка Одессы сообщила в своем аккаунте в Instagram, заявив, что покидает Украину вместе с семьей.

«Наконец-то встретилась с моей мамой и сестрой. В последний раз я их видела полтора месяца назад. Они вернулись на несколько дней домой, и сейчас мы все вместе покидаем Украину.

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Этой ночью российская армия атаковала мой город пятью ракетами. Но наше небо было защищено украинской армией. В другой город было направлено семь ракет. Ненавижу всех, кто поддерживает войну", — написала Терлюга.

Анжелика Терлюга via Instagram
Фото: Анжелика Терлюга via Instagram

Ранее сообщалось, что украинский каратист Станислав Горуна для помощи ВСУ решил продать бронзовую медаль, которую он завоевал на Олимпиаде-2022 в Токио.

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Теги:   Одесса Карате Война в Украине

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