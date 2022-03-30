Звезда украинского карате для помощи ВСУ выставил на аукцион олимпийскую медаль 30 марта, 16:52 Цей матеріал також доступний українською Станислав Горуна тоже взял в руки оружие (Фото:Станислав Горуна via Instagram)

Звездный украинский каратист Станислав Горуна для помощи ВСУ решил продать бронзовую медаль, которую он завоевал на Олимпиаде-2022 в Токио.

Медаль можно приобрести на сайте eBay. Ее стартовая цена — 10 тысяч долларов. Деньги от продажи медали пойдут на помощь Вооруженным силам Украины, борющимся с российскими захватчиками.

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«Здравствуйте. Мы с Украины, а в Украине — война. Нас атакует русская армия по приказу президента России. Здесь тысячи смертей и десятки тысяч раненых. Миллионы людей остались без дома. Но наша армия героически сражается и отбивает родную землю у врага.

Моя олимпийская медаль — самая ценная из более чем 200 медалей, которые я добыл за 19 лет карьеры. Она символизирует всю проделанную мной работу в спортзале и на соревнованиях. Символизирует каждую победу, одержанную на пути к Олимпиаде. Я хочу продать ее на аукционе и поддержать свой народ в это сложное время. Нет сейчас ничего важнее Украины", — сказал Горуна.

Фото: ebay.com

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Ранее главный тренер ровенского Вереса Юрий Вирт выставил на продажу медаль за победу в Кубке УЕФА, которую он завоевал в 2009 году, выступая за донецкий Шахтер. Награду удалось продать за 220 тысяч гривен.



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