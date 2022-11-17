Белодед поделилась эффектным селфи — фото

17 ноября, 11:52
Поделиться:
Первый титул планетарного масштаба Белодед выиграла в 17 лет (Фото:Дарья Белодед via Instagram)

Первый титул планетарного масштаба Белодед выиграла в 17 лет (Фото:Дарья Белодед via Instagram)

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед поделилась с поклонниками эффектным селфи.

Снимок титулованная спортсменка опубликовала в сторис Instagram.

Читайте также:
Белодед стала лицом спортивной линейки украинского бренда — фото

На фото Дарья позировала перед камерой со стильно уложенными волосами.

Дарья Белодед via Instagram
Фото: Дарья Белодед via Instagram

Белодед — двукратная чемпионка мира и бронзовая призерка Олимпиады-2020 в Токио, на ее счету также есть победы на первенстве Европы и Европейских играх.

Видео дня

Первый титул планетарного масштаба Дарья выиграла в 17 лет. Она установила рекорд, став самой молодой чемпионкой мира по дзюдо как среди женщин, так и среди мужчин.

Сообщалось, что Белодед поделилась фото в стильном платье.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Дзюдо Селфи Дарья Белодед Фото

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X