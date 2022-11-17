Белодед поделилась эффектным селфи — фото 17 ноября, 11:52 Первый титул планетарного масштаба Белодед выиграла в 17 лет (Фото:Дарья Белодед via Instagram)

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед поделилась с поклонниками эффектным селфи.



Снимок титулованная спортсменка опубликовала в сторис Instagram.

На фото Дарья позировала перед камерой со стильно уложенными волосами.

Фото: Дарья Белодед via Instagram

Белодед — двукратная чемпионка мира и бронзовая призерка Олимпиады-2020 в Токио, на ее счету также есть победы на первенстве Европы и Европейских играх.

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Первый титул планетарного масштаба Дарья выиграла в 17 лет. Она установила рекорд, став самой молодой чемпионкой мира по дзюдо как среди женщин, так и среди мужчин.

Сообщалось, что Белодед поделилась фото в стильном платье.