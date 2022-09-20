«Бомба! Очень красиво». Белодед сразила фанатов эффектным образом — фото

20 сентября, 20:02
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Фото Дарьи собрали в соцсети более 12 тысячи лайков (Фото:Дарья Белодед via Instagram)

Фото Дарьи собрали в соцсети более 12 тысячи лайков (Фото:Дарья Белодед via Instagram)

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед сразила фанатов эффектным образом.

Титулованная спортсменка поделилась несколькими своими снимками в Instagram.

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На фото 21-летняя дзюдоистка появилась в стильном коротком платье и с кудрями на голове.

«Бомба! Очень красиво», — прокомментировала пост Белодед ее коллега Анастасия Антипина.

Видео дня

Фото Дарьи собрали в соцсети более 12 тысячи лайков всего за шесть часов.

Ранее Белодед похвасталась новой прической.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Дзюдо Дарья Белодед Фото

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