«Бомба! Очень красиво». Белодед сразила фанатов эффектным образом — фото 20 сентября, 20:02 Фото Дарьи собрали в соцсети более 12 тысячи лайков (Фото:Дарья Белодед via Instagram)

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед сразила фанатов эффектным образом.



Титулованная спортсменка поделилась несколькими своими снимками в Instagram.

На фото 21-летняя дзюдоистка появилась в стильном коротком платье и с кудрями на голове.

«Бомба! Очень красиво», — прокомментировала пост Белодед ее коллега Анастасия Антипина.

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Фото Дарьи собрали в соцсети более 12 тысячи лайков всего за шесть часов.

Ранее Белодед похвасталась новой прической.

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