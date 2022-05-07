Получилось не лучшим образом. Белодед попробовала силы в новом виде спорта — видео

7 мая, 19:54
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Белодед — двукратная чемпионка мира и бронзовая призерка Олимпиады-2020 (Фото:НВ)

Белодед — двукратная чемпионка мира и бронзовая призерка Олимпиады-2020 (Фото:НВ)

Титулованная украинская дзюдоистка Дарья Белодед попробовала силы в теннисе.

21-летняя киевлянка опубликовала в сторис Instagram несколько коротких видео, на которых продемонстрировала свои способности в игре с ракеткой.

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В ролике бросается в глаза, что на корте Дарья чувствует себя не так уверенно, как на татами.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=tXSNf80N8uU&feature=emb_imp_woyt

Белодед — двукратная чемпионка мира и бронзовая призерка Олимпиады-2020 в Токио, на ее счету также есть победы на первенстве Европы и Европейских играх.

Первый титул планетарного масштаба Дарья выиграла в 17 лет. Она установила рекорд, став самой молодой чемпионкой мира по дзюдо как среди женщин, так и среди мужчин.

Ранее Белодед неудачно выступила на чемпионате Европы в Софии, проиграв во втором раунде Приссиле Нето из Франции.

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Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Дзюдо Теннис Видео Дарья Белодед

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