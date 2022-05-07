Получилось не лучшим образом. Белодед попробовала силы в новом виде спорта — видео 7 мая, 19:54 Цей матеріал також доступний українською Белодед — двукратная чемпионка мира и бронзовая призерка Олимпиады-2020 (Фото:НВ)

Титулованная украинская дзюдоистка Дарья Белодед попробовала силы в теннисе.

21-летняя киевлянка опубликовала в сторис Instagram несколько коротких видео, на которых продемонстрировала свои способности в игре с ракеткой.

В ролике бросается в глаза, что на корте Дарья чувствует себя не так уверенно, как на татами.

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Белодед — двукратная чемпионка мира и бронзовая призерка Олимпиады-2020 в Токио, на ее счету также есть победы на первенстве Европы и Европейских играх.

Первый титул планетарного масштаба Дарья выиграла в 17 лет. Она установила рекорд, став самой молодой чемпионкой мира по дзюдо как среди женщин, так и среди мужчин.

Ранее Белодед неудачно выступила на чемпионате Европы в Софии, проиграв во втором раунде Приссиле Нето из Франции.

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