Дебют в новом весе. Белодед завершила выступление на чемпионате Европы по дзюдо

29 апреля, 14:00
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Белодед — двукратная чемпионка мира (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)

Белодед — двукратная чемпионка мира (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)

Титулованная украинская дзюдоистка Дарья Белодед неудачно выступила на чемпионате Европы, который проходит в Софии.

В поединке первого круга 21-летняя киевлянка смогла победить представительницу Нидерландов Плеуну Корнелис.

А вот следующей сопернице Дарья проиграла. Двукратная чемпионка мира была повержена Приссилой Нето из Франции.

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Соревнования в Софии стали первыми для Дарьи, на которых она выступала в весовой категории до 57 кг. До этого украинка успешно боролась в весовой категории до 48 кг.

Белодед — двукратная чемпионка мира и бронзовая призерка Олимпиады-2020 в Токио, на ее счету также есть победы на первенстве Европы и Европейских играх.

Первый титул планетарного масштаба Дарья выиграла в 17 лет. Она установила рекорд, став самой молодой чемпионкой мира по дзюдо как среди женщин, так и среди мужчин.

Ранее Белодед жестко отреагировала на ракетный удар по Одессе.

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Теги:   Чемпионат Европы Дзюдо Дарья Белодед

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