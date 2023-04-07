«Я собака». Звезда UFC удивил публику, придя на пресс-конференцию в ошейнике — фото 7 апреля, 09:51 Бой Адесанья — Перейра состоится 8 апреля (Фото:Исраэль Адесанья via Instagram)

Новозеландский экс-чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья пришел на пресс-конференцию перед реваншем с бразильцем Алексом Перейрой с собачьим ошейником на шее.

Таким образом, Адесанья хотел показать, что перед боем он злой как пес, который не может дождаться, когда его спустят с привязи, сообщает LowKickMMA.

«Я собака. Это собачий ошейник и меня вот-вот спустят с привязи.

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Н**уй все титулы и пояса. Я собираюсь оторвать голову своему сопернику. Я собака и мне вот-вот дадут свободу действий», - сказал Адесанья.

Фото: lowkickmma.com

Бой между Исраэлем Адесаньей и Алексом Перейрой состоится 8 апреля в Майами (США). В предыдущем поединке между соперниками победил Перейра.





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