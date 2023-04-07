«Я собака». Звезда UFC удивил публику, придя на пресс-конференцию в ошейнике — фото

7 апреля, 09:51
Поделиться:
Бой Адесанья — Перейра состоится 8 апреля (Фото:Исраэль Адесанья via Instagram)

Бой Адесанья — Перейра состоится 8 апреля (Фото:Исраэль Адесанья via Instagram)

Новозеландский экс-чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья пришел на пресс-конференцию перед реваншем с бразильцем Алексом Перейрой с собачьим ошейником на шее.

Таким образом, Адесанья хотел показать, что перед боем он злой как пес, который не может дождаться, когда его спустят с привязи, сообщает LowKickMMA.

«Я собака. Это собачий ошейник и меня вот-вот спустят с привязи.

Видео дня

Читайте также:
«Слава Украине, Грузии и свободе». Боец UFC Двалишвили победил россиянина и выдал речь — видео

Н**уй все титулы и пояса. Я собираюсь оторвать голову своему сопернику. Я собака и мне вот-вот дадут свободу действий», - сказал Адесанья.

lowkickmma.com
Фото: lowkickmma.com

Бой между Исраэлем Адесаньей и Алексом Перейрой состоится 8 апреля в Майами (США). В предыдущем поединке между соперниками победил Перейра.

Ранее боец UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон, являющийся ярым сторонником экс-президента США Дональда Трампа, заявил, что хотел бы избить российского диктатора Владимира Путина.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Смешанные единоборства UFC

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X