Золотой бросок. Как одна секунда изменила историю украинского баскетбола — видео 25 апреля, 10:46 Александр Волков — герой исторического матча (Фото:Скриншот)

Ровно 34 года назад — 25 апреля 1989 года — киевский Будивельник выиграл золотые медали чемпионата СССР по баскетболу.



В финале украинский клуб встречался с Жальгирисом из Каунаса. Серия была до двух побед.

Первый матч в Киеве выиграл Будивельник — 97:94. Во второй встрече тоже шла равная игра. На последних секундах счет был ничейный — 87:87. И тут киевлянин Александр Волков решился на дальний бросок — мяч в корзине! Это победа!

Видео дня

Ликование Будивельника прерывают судьи. Они считают, что время встречи истекло и не засчитывают бросок Волкова. Команды играют овертайм, в котором побеждают литовцы.

По завершении игры Будивельник подает протест. После многочисленных повторов видно, что Волков успел бросить до финальной сирены. И Госкомспорт присуждает звание чемпиона СССР киевлянам!

Обзор матча Жальгирис — Будивельник:

Чемпионский состав Будивельника: Александр Белостенный, Александр Волков, Евгений Долгов, Анатолий Ковтун, Юрий Косенко, Владимир Левицкий, Евгений Мурзин, Сергей Орехов, Игорь Пинчук, Андрей Подковыров, Юрий Сильверстов, Андрей Шаптала, Александр Шевченко.

Главный тренер: Виктор Боженар, тренеры: Зураб Хромаев, Виктор Гуревич.