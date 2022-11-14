Претендент на бой года. Бразильский боец дважды падал в нокдаун и нокаутировал соперника — видео

14 ноября, 16:27
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Дантас стал новым чемпионом Jungle Fight в среднем весе (Фото:Скриншот видео)

Дантас стал новым чемпионом Jungle Fight в среднем весе (Фото:Скриншот видео)

Яркое зрелище устроили бразильский боец смешанных единоборств Жоао Дантас и боливиец Карлос Базан во время боя на турнире Jungle Fight 112 в Сан-Паулу.

Поединок был титульным. Базан отстаивал звание чемпиона промоушена в среднем весе. И с первых же секунд боя боливиец принялся доказывать, что он владеет поясом не просто так.

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Уже на 9-й секунде ему удалось отправить Дантаса в тяжелый нокдаун, который тот пережил лишь каким-то чудом.

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Впоследствии бразилец вырвался из несколько опасных захватов и снова побывал в нокдауне. Порой ему приходилось попросту убегать от чемпиона.

Но во втором раунде, пережив таки сложный для себя период, Жоао смог нокаутировать Карлоса и отобрать у него титул чемпиона.

В комментарии к ролику уже говорится, что этот бой станет лучшим по итогам года в Jungle Fight.

https://twitter.com/Grabaka_Hitman/status/1591989490985619456

Сообщалось, что нигерийский боец Исраэль Адесанья потерпел сенсационное поражение нокаутом от бразильца Алекса Перейры и потерял чемпионский пояс UFC в среднем весе.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Видео Смешанные единоборства Нокаут MMA

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