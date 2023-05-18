Украинская гимнастка в День вышиванки выступила на чемпионате Европы с сине-желтым флагом — фото

18 мая, 16:37
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Виктория Оноприенко (Фото:Indrek Kask Photography)

Виктория Оноприенко (Фото:Indrek Kask Photography)

Украинская гимнастка Виктория Оноприенко в День вышиванки, который празднуют в Украине сегодня, 18 мая, украсила свой костюм патриотическим элементом.

Оноприенко выступила на чемпионате Европы по художественной гимнастике в костюме красно-черного цвета, к которому прицепила миниатюрный флаг Украины.

https://www.facebook.com/255810625252429/posts/pfbid02J16pNw5cpnJMzr1dH8vV57GtFbda1GxMMqcsBgqbcB2vm4oSk4YGH1S5uwH1s4cDl/

Чемпионат Европы по художественной гимнастике продлится с 17 по 21 мая в Баку.

Видео дня

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На турнире, кроме Виктории Оноприенко (обруч, мяч, булавы, лента), выступают украинки Полина Карика (обруч, мяч, булавы) и Полина Городнича (лента).

Ранее сообщалось, что чемпионка Европы-2020 по художественной гимнастике в командном первенстве Мелания Тур сменила украинское гражданство на израильское.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Флаг Украины Художественная гимнастика День вышиванки

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