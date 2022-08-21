Громкая сенсация. Чемпион UFC потерпел сокрушительное поражение убийственным нокаутом — видео 21 августа, 19:53 Для бойцов это был второй бой между собой (Фото:Jeffrey Swinger-USA TODAY Sports)

Чемпион промоушена смешанных единоборств UFC в полусреднем весе нигериец Камару Усман потерпел сенсационное поражение от англичанина Леона Эдвардса.



Титульный бой стал главным событием на турнире UFC 278, который состоялся в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США).

Усман достаточно уверенно вел поединок к своей победе, но в пятом раунде за минуту до его конца он пропустил сокрушительный удар ногой в голову.

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Нокаут получился действительно убийственным — на лежащего на канвасе нигерийца было по-настоящему больно смотреть.

Для бойцов это был второй бой между собой. В 2015 году Усман выиграл у англичанина единогласным решением судей.

30-летний Эдвардс одержал 19-ю победу в карьере при трех поражениях и стал новым чемпионом UFC в полусреднем весе. Один бой с его участием признан несостоявшимся.

35-летний Усман проиграл во второй раз в смешанных единоборствах. В его активе 20 побед.

Ранее эквадорец Марлон Вера брутально нокаутировал ударом ногой в голову экс-чемпиона UFC американца Доминика Круса.

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