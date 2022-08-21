Громкая сенсация. Чемпион UFC потерпел сокрушительное поражение убийственным нокаутом — видео

21 августа, 19:53
Для бойцов это был второй бой между собой (Фото:Jeffrey Swinger-USA TODAY Sports)

Для бойцов это был второй бой между собой (Фото:Jeffrey Swinger-USA TODAY Sports)

Чемпион промоушена смешанных единоборств UFC в полусреднем весе нигериец Камару Усман потерпел сенсационное поражение от англичанина Леона Эдвардса.

Титульный бой стал главным событием на турнире UFC 278, который состоялся в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США).

Читайте также:
Выигрыш посвятил сослуживцам. Боец спецподразделения KRAKEN одержал победу на турнире по MMA — видео

Усман достаточно уверенно вел поединок к своей победе, но в пятом раунде за минуту до его конца он пропустил сокрушительный удар ногой в голову.

Видео дня

https://twitter.com/Troydan/status/1561216751286861825

Нокаут получился действительно убийственным — на лежащего на канвасе нигерийца было по-настоящему больно смотреть.

https://twitter.com/SportsCenter/status/1561216649990213643

Для бойцов это был второй бой между собой. В 2015 году Усман выиграл у англичанина единогласным решением судей.

30-летний Эдвардс одержал 19-ю победу в карьере при трех поражениях и стал новым чемпионом UFC в полусреднем весе. Один бой с его участием признан несостоявшимся.

35-летний Усман проиграл во второй раз в смешанных единоборствах. В его активе 20 побед.

Ранее эквадорец Марлон Вера брутально нокаутировал ударом ногой в голову экс-чемпиона UFC американца Доминика Круса.

Редактор: Евгений Нещерет

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Видео Смешанные единоборства Нокаут MMA UFC

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X