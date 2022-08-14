Получил жуткий перелом носа. Экс-чемпиона UFC брутально нокаутировали ударом ногой в голову — видео
29-летний Вера выиграл 20-й поединок в смешанных единоборствах (Фото:MMATeaTalk via Twitter)
Экс-чемпион промоушена UFC в легчайшем весе американец Доминик Крус потерпел сокрушительное поражение от эквадорца Марлона Веры.
Поединок стал главным событием на турнире UFC on ESPN 41, который состоялся накануне в Сан-Диего (США).
В четвертом раунде Вера нанес мощнейший удар левой ногой в голову Крусу, после которого тот оказался в глухом нокауте.
Такое мощное попадание вызвало у американца кровотечение из носа, который, как стало известно позже, был сломан.
Для 37-летнего Круса это поражение стало четвертым в карьере. На его счету также 24 победы. Он дважды завоевывал титул чемпиона UFC в легчайшем весе.
29-летний Вера выиграл 20-й поединок в смешанных единоборствах при семи поражениях и одной ничьей.
Сообщалось, что украинский боец смешанных единоборств Кирилл Коломиец, который в рядах харьковского спецподразделения KRAKEN защищал родную страну от российской агрессии, одержал победу над своим соперником на турнире WWFC Fight Night Moldova в Кишиневе.
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