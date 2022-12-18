Блогер избил легенду российского MMA, который поддержал войну против Украины — видео

18 декабря, 13:17
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Ранее Емельяненко поддержал развязанную Россией войну против Украины (Фото:Александр Емельяненко via Instagram)

Ранее Емельяненко поддержал развязанную Россией войну против Украины (Фото:Александр Емельяненко via Instagram)

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко потерпел сенсационное поражение от блогера Святослава Коваленко.

Поединок проводился по правилам ММА с ограничениями в работе на канвасе. Длился он все отведенные три раунда.

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Сенсационную победу в бою раздельным решением судей одержал блогер. Выступление Александра, лицо которого после поединка было сильно окровавленным, многие его коллеги назвали позорным.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=QHdkKqheBJw

Ранее Емельяненко открыто поддержал развязанную Россией войну против Украины.

Позже Александр заявил, что готов поехать в соседнюю страну, но лишь, чтобы поддержать армию оккупантов. Сам же он принимать участие в боевых действиях не готов, так как не имеет военно-учетной специальности.

Сообщалось, что Емельяненко потерпел сокрушительное поражение в боксерском бою от своего соотечественника Вячеслава Дацика.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Видео Александр Емельяненко Смешанные единоборства MMA

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