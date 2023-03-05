Определился победитель первой гонки нового сезона Формулы-1
Ферстаппен успешно начал сезон (Фото:REUTERS/Hamad I Mohammed)
Состоялся первый этап нового сезона Формулы-1 — Гран-при Бахрейна.
Победителем первого этапа стал действующий чемпион Формулы-1 нидерландский пилот Ред Булл Макс Ферстаппен.
Второе место занял партнер Ферстаппена по команде мексиканец Серхио Перес, а тройку лидеров замкнул испанский гонщик Астон Мартин Фернандо Алонсо.
Результаты гонки
Ранее сообщалось, что Макс Ферстаппен стал чемпионом Формулы-1 в сезоне-2022.