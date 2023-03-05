Определился победитель первой гонки нового сезона Формулы-1

Ранее сообщалось, что Макс Ферстаппен стал чемпионом Формулы-1 в сезоне-2022.

Второе место занял партнер Ферстаппена по команде мексиканец Серхио Перес, а тройку лидеров замкнул испанский гонщик Астон Мартин Фернандо Алонсо.

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