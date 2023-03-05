Определился победитель первой гонки нового сезона Формулы-1

5 марта, 22:00
Поделиться:
Ферстаппен успешно начал сезон (Фото:REUTERS/Hamad I Mohammed)

Ферстаппен успешно начал сезон (Фото:REUTERS/Hamad I Mohammed)

Состоялся первый этап нового сезона Формулы-1 — Гран-при Бахрейна.

Победителем первого этапа стал действующий чемпион Формулы-1 нидерландский пилот Ред Булл Макс Ферстаппен.

Читайте также:
Разгоняется до 412 км/ч. Легенда Формулы-1 приобрел самый быстрый электрокар в мире — фото

Второе место занял партнер Ферстаппена по команде мексиканец Серхио Перес, а тройку лидеров замкнул испанский гонщик Астон Мартин Фернандо Алонсо.

Видео дня

Результаты гонки

https://twitter.com/F1/status/1632424349876592642

Ранее сообщалось, что Макс Ферстаппен стал чемпионом Формулы-1 в сезоне-2022.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Формула-1 Макс Ферстаппен

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X