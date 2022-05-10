«Алло! Остановитесь! Да кто вы такие?» Звезда российского волейбола осудила ядерные угрозы со стороны РФ

10 мая, 10:38
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Гамова подчеркнула, что мир прекрасен и дружествен (Фото:Екатерина Гамова via Instagram)

Гамова подчеркнула, что мир прекрасен и дружествен (Фото:Екатерина Гамова via Instagram)

Звезда российского волейбола Екатерина Гамова резко осудила ядерные угрозы со стороны властей своей страны.

Бывшая спортсменка опубликовала в Instagram пост, в котором она поделилась мыслями о проведении военного парада в День победы.

Так, Екатерина призналась, что раньше с радостью посещала такие мероприятия и воодушевленно наблюдала за полетами самолетов. Однако сегодня, как рассказала волейболистка, она уже со страхом воспринимает это «шоу».

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«С ужасом боюсь даже подумать, когда такие пролеты сопровождаются бомбардировкой… Господи, за что? Я теперь совсем иначе смотрю на музеи военной техники и не горю желанием показывать это сыну.

Еще, последнее время все чаще и чаще слышу угрозы о ядерной атаке… Алло! Остановитесь! Кто вы, чтобы решать жить нам или нет, даже не спрашивая об этом нас?" - написала Екатерина.

Также Гамова подчеркнула, что она на собственном опыте во время путешествий убедилась, что мир прекрасен и дружествен.

Ранее украинская теннисистка Леся Цуренко отреагировала на ядерные угрозы России.

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Теги:   Россия Ядерная угроза Волейбол

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