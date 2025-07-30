«Активно поддерживала Украину». Гераскевич трогательно отреагировал на гибель легенды биатлона Дальмайер
Владислав Гераскевич (Фото: instagram.com/heraskevychvladyslav)
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич прокомментировал гибель бывшей немецкой биатлонистки Лауры Дальмайер в горах Пакистана.
Гераскевич опубликовал пост в Instagram, в котором поделился теплыми словами о легендарной спортсменке, напомнив, что она поддерживала Украину.
«Лаура Дальмайер — легенда биатлона. Одна из лучших спортсменок всех времен.
Она также была замечательным и отзывчивым человеком. В начале полномасштабного вторжения она активно поддерживала Украину и участвовала в инициативах немецкой организации Athletes for Ukraine, которая с марта 2022 года всячески помогает Украине и продолжает делать это сейчас.
Очень жаль. Соболезнования родным и близким и огромная благодарность за все", — написал Гераскевич.
Лаура Дальмайер попала под камнепад во время восхождения в горах Каракорум в Пакистане в понедельник, 28 июля. После инцидента с Дальмайер пропала связь.
Из-за удаленности района спасатели смогли добраться до места происшествия только утром во вторник. При осмотре с вертолета признаков жизни в Дальмаер замечено не было.
Вечером 29 июля представитель властей Пакистана объявил, что поисковые работы прекращены в связи с наступлением темного времени суток.
Утром 30 июля поиски продолжились. Из-за плохой погоды вертолеты не смогли поднять в воздух, а на поиски Лауры отправились четыре опытных альпиниста.
Днем 30 июля немецкие СМИ, со ссылкой на менеджмент спортсменки, сообщили о смерти Дальмайер.
Ранее сообщалось, что австрийский экстремал Феликс Баумгартнер погиб в результате несчастного случая в итальянском городе Порто Сант’Эльпидио.