«Активно поддерживала Украину». Гераскевич трогательно отреагировал на гибель легенды биатлона Дальмайер

Гераскевич опубликовал пост в Instagram, в котором поделился теплыми словами о легендарной спортсменке, напомнив, что она поддерживала Украину.

«Лаура Дальмайер — легенда биатлона. Одна из лучших спортсменок всех времен.

Реклама

Она также была замечательным и отзывчивым человеком. В начале полномасштабного вторжения она активно поддерживала Украину и участвовала в инициативах немецкой организации Athletes for Ukraine, которая с марта 2022 года всячески помогает Украине и продолжает делать это сейчас.

Очень жаль. Соболезнования родным и близким и огромная благодарность за все", — написал Гераскевич.

Фото: Владислав Гераскевич/Instagram

Лаура Дальмайер попала под камнепад во время восхождения в горах Каракорум в Пакистане в понедельник, 28 июля. После инцидента с Дальмайер пропала связь.

Из-за удаленности района спасатели смогли добраться до места происшествия только утром во вторник. При осмотре с вертолета признаков жизни в Дальмаер замечено не было.

Вечером 29 июля представитель властей Пакистана объявил, что поисковые работы прекращены в связи с наступлением темного времени суток.

Утром 30 июля поиски продолжились. Из-за плохой погоды вертолеты не смогли поднять в воздух, а на поиски Лауры отправились четыре опытных альпиниста.

Днем 30 июля немецкие СМИ, со ссылкой на менеджмент спортсменки, сообщили о смерти Дальмайер.

Ранее сообщалось, что австрийский экстремал Феликс Баумгартнер погиб в результате несчастного случая в итальянском городе Порто Сант’Эльпидио.