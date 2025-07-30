«Активно поддерживала Украину». Гераскевич трогательно отреагировал на гибель легенды биатлона Дальмайер

30 июля, 19:40
Поделиться:
Владислав Гераскевич (Фото: instagram.com/heraskevychvladyslav)

Владислав Гераскевич (Фото: instagram.com/heraskevychvladyslav)

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич прокомментировал гибель бывшей немецкой биатлонистки Лауры Дальмайер в горах Пакистана.

Гераскевич опубликовал пост в Instagram, в котором поделился теплыми словами о легендарной спортсменке, напомнив, что она поддерживала Украину.

«Лаура Дальмайер — легенда биатлона. Одна из лучших спортсменок всех времен.

Реклама

Читайте также:
18-летняя французская горнолыжница погибла на тренировке

Она также была замечательным и отзывчивым человеком. В начале полномасштабного вторжения она активно поддерживала Украину и участвовала в инициативах немецкой организации Athletes for Ukraine, которая с марта 2022 года всячески помогает Украине и продолжает делать это сейчас.

Очень жаль. Соболезнования родным и близким и огромная благодарность за все", — написал Гераскевич.

Владислав Гераскевич/Instagram
Фото: Владислав Гераскевич/Instagram

Лаура Дальмайер попала под камнепад во время восхождения в горах Каракорум в Пакистане в понедельник, 28 июля. После инцидента с Дальмайер пропала связь.

Из-за удаленности района спасатели смогли добраться до места происшествия только утром во вторник. При осмотре с вертолета признаков жизни в Дальмаер замечено не было.

Вечером 29 июля представитель властей Пакистана объявил, что поисковые работы прекращены в связи с наступлением темного времени суток.

Утром 30 июля поиски продолжились. Из-за плохой погоды вертолеты не смогли поднять в воздух, а на поиски Лауры отправились четыре опытных альпиниста.

Днем 30 июля немецкие СМИ, со ссылкой на менеджмент спортсменки, сообщили о смерти Дальмайер.

Ранее сообщалось, что австрийский экстремал Феликс Баумгартнер погиб в результате несчастного случая в итальянском городе Порто Сант’Эльпидио.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Владислав Гераскевич Смерть Трагедия Пакистан Биатлон

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies