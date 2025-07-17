Трагедия в Италии: погиб легендарный экстремал, который прыгал из стратосферы и преодолел звуковой барьер

Австрийский экстремал Феликс Баумгартнер погиб в четверг, 17 июля, в результате несчастного случая в итальянском городе Порто Сант’Эльпидио, что в регионе Марке.

Об этом сообщает Daily Mail.

56-летний спортсмен потерял управление парапланом и врезался в бассейн гостиничного комплекса. Местные итальянские медиа сообщают, что перед вылетом Баумгартнер почувствовал себя плохо. Также пострадала женщина, которую задело во время падения — ее состояние нетяжелое.

По предварительной информации, Баумгартнер уже был мертв, когда произошло столкновение.

Мировую славу австрийский спортсмен получил в 2012 году, когда совершил прыжок из стратосферы с высоты почти 39 км. Тогда он установил три мировых рекорда. В частности, в свободном падении, которое длилось более четырех минут, он развил скорость 1357,6 км/ч и преодолел звуковой барьер. За этим зрелищем следили миллионы зрителей в прямом эфире.

Завершив полет, он раскрыл парашют и безопасно приземлился в Нью-Мексико.

