Бывшая биатлонистка Лаура Дальмайер трагически погибла в результате инцидента в горах Каракорум в Пакистане. Смерть 31-летней немки подтвердил ее менеджмент.

Тело спортсменки не будет эвакуировано, сообщает Welt со ссылкой на заявление представителей Дальмайер.

Несчастный случай произошел 28 июля во время восхождения на вершину Лайла Пик (6069 м). На высоте около 5700 метров спортсменку накрыл камнепад.

Вместе с Дальмайер находилась напарница, которая сразу вызвала спасателей. В район трагедии был направлен вертолет, но в итоге спасательная операция была прекращена — признаков жизни не обнаружили.

Лаура Дальмайер — двукратная олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира и победительница Кубка мира по биатлону в сезоне 2016/17.

После завершения спортивной карьеры в 2019 году Лаура активно занималась горным туризмом и стала сертифицированным горным и лыжным гидом.

