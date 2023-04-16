Золото! Гимнаст Илья Ковтун впервые в карьере стал чемпионом Европы 16 апреля, 15:52 Илья Ковтун (Фото:European gymnastics)

Украина завоевала свою третью медаль на чемпионате Европы 2023 года по спортивной гимнастике. Сегодня Илья Ковтун выиграл золото в упражнениях на параллельных брусьях.



В финал наш гимнаст отобрался со вторым результатом, немного уступив призеру Олимпиады-2020 Ферхату Арикану из Турции.

Однако в борьбе за медали Ковтун сумел опередить своего более именитого соперника и завоевать золото. У Арикана — серебро, бронзовую медаль выиграл испанец Тьерно Диалло.

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Надо сказать, что в параллельных брусьях это первое за шесть лет золото Украины на чемпионате Европы. В последний раз здесь побеждал в 2017 году Олег Верняев.

Напомним, что это вторая награда Ковтуна на чемпионате Европы-2023, ранее он завоевал бронзу в многоборье.