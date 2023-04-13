Невероятный успех. Украинский гимнаст завоевал медаль чемпионата Европы 13 апреля, 22:19 Селфи на пьедестале почета (Фото:@UEGymnastics)

Сборная Украина по спортивной гимнастике получила первую награду на континентальном первенстве, которое проходит в турецкой Анталии.

Сегодня призовые места были разыграны в мужском многоборье, где нашу страну представлял Илья Ковтун.

19-летний украинец был одним из претендентов на золото, ведь показал в квалификации лучший результат среди всех участников.

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Однако в финале Ковтун сделал несколько ошибок и в итоге завоевал бронзу чемпионата Европы.

Золото в многоборье выиграл Адем Асил из Турции. Серебро завоевал британский гимнаст Джейк Джарман.

Ранее мы писали, что впервые за 14 лет женская сборная Украины по гандболу вышла на чемпионат Европы.