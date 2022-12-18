Все поединки выиграл в первом раунде. Украинский боец MMA за 38 секунд жестко нокаутировал соперника — видео

18 декабря, 11:53
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Для 21-летнего украинца это была уже девятая победа в девяти боях в MMA (Фото:Богдан Гнидко via Instagram)

Для 21-летнего украинца это была уже девятая победа в девяти боях в MMA (Фото:Богдан Гнидко via Instagram)

Украинский боец смешанных единоборств Богдан Гнидко одержал победу над румыном Мадалином Пирвулеску на турнире KSW 77.

Поединок не продлился и одной минуты. С начала боя Богдан пошел в размен ударами и разбил сопернику лицо до крови.

В одном из моментов Гнидко нанес удар Пирвулеску коленом ниже пояса, из-за чего поединок пришлось приостановить.

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Когда же схватку возобновили, украинец нокаутировал румына. Он сбил его с ног ударом ногой в голову, после чего добил его. Противостояние завершилось за 38 секунд.

https://twitter.com/KSW_MMA/status/1604208929486929920

Для 21-летнего Богдана это была уже девятая победа в девяти боях в MMA. Все поединки он выиграл в первом раунде.

27-летний Пирвулеску проиграл впервые в карьере. На его счету также пять побед.

В своем предыдущем бою Гнидко за пять секунд нокаутировал поляка Дамьяна Пивоварчика и установил невероятный рекорд.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Видео Смешанные единоборства Нокаут MMA

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