Звезда UFC жестко нокаутировал соперника за 22 секунды — видео 11 декабря, 23:13 Успешнее в «рубке» оказался Розенстрайк (Фото:Жаирзиньо Розенстрайк via Twitter)

Суринамский боец смешанных единоборств Жаирзиньо Розенстрайк одержал победу над американцем Крисом Докасом на турнире UFC 282 в Лас-Вегасе (США).

Поединок длился всего 22 секунды. Со стартовым гонгом соперники сразу же пошли в размен ударами.

Успешнее в «рубке» оказался Розенстрайк. Один из его ударов потряс американца, после чего суринамец бросился добивать соперника.

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Спустя несколько секунд Докас оказался в нокдауне, а рефери тут же остановил избиение Криса, не дав его добить Жаирзиньо.

Для 34-летнего Розенстрайка эта победа оказалась 13-й в MMA. В его пассиве четыре поражения.

33-летний Докас проиграл шестой бой в карьере. На счету американца также 12 побед.

Сообщалось, что бразильский боец Жоао Дантас дважды падал в нокдаун, но нокаутировал соперника.