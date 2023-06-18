На турнире по кикбоксингу рефери отправили в нокдаун — видео

18 июня, 12:15
Поделиться:
Турнир по кикбоксингу (Фото:Скриншот)

Турнир по кикбоксингу (Фото:Скриншот)

В ночь с 17-го на 18-е июня прошел турнир по кикбоксингу Glory Collsion, который состоялся в Роттердаме.

В главном поединке между нигерийцем Куки Осаро и хорватом Антонио Плазибатом произошел эпизод, в котором рефери боя оказался на паркете. Арбитр хотел разнять бойцов, но в результате был отправлен в нокдаун хорватским бойцом.

Видео дня

К счастью, через несколько секунд судья сам сумел подняться и продолжить судить бой.

Отметим, что нигериец победил в поединке своего хорватского соперника.

Читайте также:
«Хочу драться на голых кулаках». Макгрегор рассказал о возможном продолжении карьеры

Ранее сообщалось, что Конор Макгрегор отправил в нокаут маскота баскетбольной команды.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Кикбоксинг

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X