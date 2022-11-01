Ради образа на Хеллоуин. Макгрегор кардинально сменил имидж — фото

1 ноября, 20:49
Поделиться:
В смешанных единоборствах Конор провел 28 боев (Фото:REUTERS/Mike Blake)

В смешанных единоборствах Конор провел 28 боев (Фото:REUTERS/Mike Blake)

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор кардинально сменил имидж ради образа на Хеллоуин.

Свой новый облик звездный боец смешанных единоборств продемонстрировал в Instagram.

На фото Конор появился без бороды в образе пилота. Его жена Ди Девлин исполнила роль стюардессы.

Видео дня

Читайте также:
Поддержал военную агрессию против Украины. Конор Макгрегор высмеял звезду российского MMA после поражения

В комментарии к посту ирландец указал, что в таком виде он отпраздновал Хеллоуин. Также он добавил: «Небо — это предел, летай со мной».

В смешанных единоборствах Конор провел 28 боев. На его счету 22 победы и шесть поражений. 19 поединков он выиграл нокаутом.

Свой следующий поединок Макгрегор может провести против экс-чемпиона мира в пяти боксерских весовых категориях американца Флойда Мейвезера. Переговоры между сторонами уже ведутся.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Смешанные единоборства MMA Фото Хеллоуин Конор Макгрегор UFC

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X