Ради образа на Хеллоуин. Макгрегор кардинально сменил имидж — фото 1 ноября, 20:49 В смешанных единоборствах Конор провел 28 боев (Фото:REUTERS/Mike Blake)

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор кардинально сменил имидж ради образа на Хеллоуин.



Свой новый облик звездный боец смешанных единоборств продемонстрировал в Instagram.

На фото Конор появился без бороды в образе пилота. Его жена Ди Девлин исполнила роль стюардессы.

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В комментарии к посту ирландец указал, что в таком виде он отпраздновал Хеллоуин. Также он добавил: «Небо — это предел, летай со мной».

В смешанных единоборствах Конор провел 28 боев. На его счету 22 победы и шесть поражений. 19 поединков он выиграл нокаутом.

Свой следующий поединок Макгрегор может провести против экс-чемпиона мира в пяти боксерских весовых категориях американца Флойда Мейвезера. Переговоры между сторонами уже ведутся.