На войне погиб многократный чемпион Украины по гребле 20 апреля, 14:43 Александру Дикому было 42 года (Фото:Федерация академической гребли в Facebook)

На войне с Россией погиб 42-летний украинский гребец Александр Дикий.

Об этом сообщает Федерация академической гребли в Facebook.

Спортсмен погиб 16 апреля на Донбассе.

Дикий — многократный чемпион Украины. Он занял четвертое место в составе сборной Украины на чемпионате мира среди юниоров до 19 лет.

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Александр тренировался в Киеве на гребной базе Водник.

Накануне сообщалось, что на войне погиб 21-летний украинский кикбоксер Руслан Писковый.