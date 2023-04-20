На войне погиб многократный чемпион Украины по гребле
Александру Дикому было 42 года (Фото:Федерация академической гребли в Facebook)
На войне с Россией погиб 42-летний украинский гребец Александр Дикий.
Об этом сообщает Федерация академической гребли в Facebook.
Спортсмен погиб 16 апреля на Донбассе.
Дикий — многократный чемпион Украины. Он занял четвертое место в составе сборной Украины на чемпионате мира среди юниоров до 19 лет.
Александр тренировался в Киеве на гребной базе Водник.
Накануне сообщалось, что на войне погиб 21-летний украинский кикбоксер Руслан Писковый.