«Малыш, теперь ты с нами». Пополнение в семье олимпийского чемпиона Александра Абраменко — фото 15 июля, 13:41 Александр и Александра (Фото:instagram.com/abramenko.oleksand)

Супруга знаменитого фристайлиста опубликовала в соцсетях фото с роддома.



«Наш маленький прекрасный малыш. Теперь ты с нами. 14.07.2023 . Безумно любим тебя», — подписала фотографию Александра.

Девушка не раскрыла пол ребенка, ни его имя. Но судя по больничной карточке, где написано на английском «It’s a boy», родился мальчик.

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Надо сказать, что у Александра и Александры есть старший сын. В мае Диме исполнилось три года.

Наша справка

Александр Абраменко — украинский фристайлист, специализирующийся в лыжной акробатике. Олимпийский чемпион 2018 года и серебряный призер Олимпийских игр 2022 года. Единственный мужчина из Украины, выигрывавший золото и серебро зимних Олимпийских игр. Серебряный призер чемпионата мира 2019 года. Победитель и призер этапов Кубка мира, обладатель малого Хрустального глобуса сезона 2015/2016 годов.