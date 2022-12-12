«Это был страшный момент». Двукратный олимпийский чемпион выжил в авиакатастрофе — СМИ 12 декабря, 18:42 Рудиша специализируется в беге на 800 метров (Фото:Дэвид Рудиша via Instagram)

Двукратный олимпийский чемпион по легкой атлетике кениец Дэвид Рудиша выжил в авиакатастрофе, сообщает Nation Africa.

Самолет, в котором летел титулованный спортсмен и еще пять человек, потерпел крушение в районе города Каджиадо в минувшую субботу.

«Все случилось примерно через семь или восемь минут после начала полета, когда двигатель самолета внезапно заглох. Пилот увидел какое-то свободное место, куда он и пытался посадить самолет, но одно из крыльев ударилось о дерево. Самолет начал вращаться, прежде чем приземлиться на каменистое поле.

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Мы благодарим Бога, что все остались живы, получив лишь травмы мягких тканей. Это был страшный момент, когда сердце ушло в пятки, а ты сам молился Богу. Пилот проделал невероятную работу, чтобы удержать самолет в воздухе и удачно приземлиться", — рассказал легкоатлет.

Рудиша специализируется в беге на 800 метров. Дэвид является также двукратным чемпионом мира и действующим рекордсменом планеты на этой дистанции.

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