«Иногда могу собой гордиться». Звездная украинская каратистка победила на престижных соревнованиях — видео

16 мая, 13:01
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Ранее Терлюга завоевала золотую медаль на престижном турнире Paris Open (Фото:Анжелика Терлюга via Instagram)

Ранее Терлюга завоевала золотую медаль на престижном турнире Paris Open (Фото:Анжелика Терлюга via Instagram)

Звездная украинская каратистка Анжелика Терлюга победила на этапе Karate 1 Премьер-лиги WKF в марокканском Рабате в весовой категории до 55 кг.

В финале соревнований 30-летняя одесситка нанесла поражение Ахлям Юссеф из Египта со счетом 5:2.

Анжелика попадает на пьедестал почета уже на третьем этапе Karate 1 Премьер-лиги WKF подряд. Два последних из них она выиграла.

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В Instagram каратистка опубликовала яркий момент из своего противостояния с Юссеф, когда она смогла нанести сопернице эффектный удар ногой в голову.

«Иногда могу собой гордиться», — написала украинка в комментарии к ролику.

Ранее Терлюга завоевала золотую медаль на престижном турнире Paris Open.

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Теги:   Видео Карате

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