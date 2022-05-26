Украина впервые примет чемпионат Европы по карате
Украина никогда не принимала соревнования по карате такого высокого уровня (Фото:Украинская федерация карате via Facebook.)
Украина завоевала право на проведение чемпионата Европы по карате в 2026 году.
Об этом сообщает Украинская федерация каратэ в Facebook.
Решение выбрать Украину хозяйкой турнира было принято на заседании исполнительного комитета Европейской федерации каратэ.
Следует отметить, что Украина никогда не принимала взрослый чемпионат Европы по карате или соревнования подобного уровня в этом виде спорта.
Ранее сообщалось, что звездная украинская каратистка Анжелика Терлюга победила на этапе Karate 1 Премьер-лиги WKF в марокканском Рабате в весовой категории до 55 кг.
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