Украина впервые примет чемпионат Европы по карате 26 мая, 17:21 Цей матеріал також доступний українською Украина никогда не принимала соревнования по карате такого высокого уровня (Фото:Украинская федерация карате via Facebook.)

Украина завоевала право на проведение чемпионата Европы по карате в 2026 году.

Об этом сообщает Украинская федерация каратэ в Facebook.

Решение выбрать Украину хозяйкой турнира было принято на заседании исполнительного комитета Европейской федерации каратэ.

Видео дня

Следует отметить, что Украина никогда не принимала взрослый чемпионат Европы по карате или соревнования подобного уровня в этом виде спорта.

Ранее сообщалось, что звездная украинская каратистка Анжелика Терлюга победила на этапе Karate 1 Премьер-лиги WKF в марокканском Рабате в весовой категории до 55 кг.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.