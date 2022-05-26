Украина впервые примет чемпионат Европы по карате

26 мая, 17:21
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Украина никогда не принимала соревнования по карате такого высокого уровня (Фото:Украинская федерация карате via Facebook.)

Украина никогда не принимала соревнования по карате такого высокого уровня (Фото:Украинская федерация карате via Facebook.)

Украина завоевала право на проведение чемпионата Европы по карате в 2026 году.

Об этом сообщает Украинская федерация каратэ в Facebook.

Решение выбрать Украину хозяйкой турнира было принято на заседании исполнительного комитета Европейской федерации каратэ.

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Следует отметить, что Украина никогда не принимала взрослый чемпионат Европы по карате или соревнования подобного уровня в этом виде спорта.

Ранее сообщалось, что звездная украинская каратистка Анжелика Терлюга победила на этапе Karate 1 Премьер-лиги WKF в марокканском Рабате в весовой категории до 55 кг.

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Теги:   Чемпионат Европы Карате

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