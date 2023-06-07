В США умер уникальный спортсмен, рекорд которого продержался 15 лет 7 июня, 11:23 Финиш Хайнса (№ 279) (Фото:USOPC Archives)

Олимпийский чемпион в беге на 100 метров Джим Хайнс скончался на 77-м году жизни.

О смерти знаменитого спортсмена сообщила Федерация легкой атлетики США.

На Играх-1968 в Мехико Хайнс пробежал стометровку за 9,95 секунды и стал первым спортсменом, которому удалось пробежать эту дистанцию менее чем за 10 секунд. Его мировой рекорд продержался почти 15 лет и был побит в 1983 году Кэлвином Смитом.

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Еще одну золотую медаль на Олимпиаде-1968 Джим Хайнс завоевал в эстафете 4×100 м.

После завершения карьеры в легкой атлетике Хайнс без особого успеха выступал в Национальной футбольной лиге за Майами Долфинз и Канзас-Сити Чифс. В 1979 году был внесен в Зал славы легкой атлетики США.

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