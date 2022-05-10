Спортсмену было 33 года. Умер четырехкратный паралимпийский чемпион по плаванию из Украины — СМИ
В 2016 году Денис был награжден орденом За заслуги III степени (Фото:most-dnepr.info)
Умер четырехкратный чемпион Паралимпийских игр по плаванию украинец Денис Дубров, сообщает SportArena.
Причины смерти остаются неизвестными. Дуброву было 33 года.
На счету Дениса 11 медалей Паралимпийских игр. В Рио-де-Жанейро в 2016 году он завоевал три золота, три серебра и две бронзы.
В Токио-2020 украинец добавил к ним еще одну победу и еще дважды стал третьим.
Дубров также двукратный чемпион мира, на чемпионате Европы он побеждал четыре раза.
В 2016 году Денис был награжден орденом За заслуги III степени.
Сообщалось, что в Мариуполе погибла чемпионка Украины по тяжелой атлетике среди спортсменок в возрасте до 17 лет в весовой категории до 40 кг Алина Перегудова.
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