Спортсмену было 33 года. Умер четырехкратный паралимпийский чемпион по плаванию из Украины — СМИ 10 мая, 09:18 Цей матеріал також доступний українською В 2016 году Денис был награжден орденом За заслуги III степени (Фото:most-dnepr.info)

Умер четырехкратный чемпион Паралимпийских игр по плаванию украинец Денис Дубров, сообщает SportArena.



Причины смерти остаются неизвестными. Дуброву было 33 года.

На счету Дениса 11 медалей Паралимпийских игр. В Рио-де-Жанейро в 2016 году он завоевал три золота, три серебра и две бронзы.

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В Токио-2020 украинец добавил к ним еще одну победу и еще дважды стал третьим.

Дубров также двукратный чемпион мира, на чемпионате Европы он побеждал четыре раза.

В 2016 году Денис был награжден орденом За заслуги III степени.

Сообщалось, что в Мариуполе погибла чемпионка Украины по тяжелой атлетике среди спортсменок в возрасте до 17 лет в весовой категории до 40 кг Алина Перегудова.

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