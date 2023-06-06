Украинский чемпион мира по шахматам умер в 46 лет

6 июня, 09:32
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Вадим Малахатько с 2007 года выступал за Бельгию (Фото:Википедия)

Вадим Малахатько с 2007 года выступал за Бельгию (Фото:Википедия)

На 47-м году внезапно ушел из жизни известный украинский гроссмейстер и международный мастер спорта Вадим Малахатько.

Об этом сообщает Федерация шахмат Украины.

Малахатько в 2001 году с национальной командой стал чемпионом мира по шахматам, а за год до того в составе сборной Украины завоевал бронзовые награды шахматной Олимпиады.

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Он также был победителем и призером ряда международных и национальных турниров.

С 2007 года Малахатько выступал за Бельгию.

Ранее сообщалось, что умер бывший игрок Черноморца и запорожского Металлурга Дмитрий Каряка.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Шахматы Смерть

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