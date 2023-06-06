Украинский чемпион мира по шахматам умер в 46 лет
Вадим Малахатько с 2007 года выступал за Бельгию (Фото:Википедия)
На 47-м году внезапно ушел из жизни известный украинский гроссмейстер и международный мастер спорта Вадим Малахатько.
Об этом сообщает Федерация шахмат Украины.
Малахатько в 2001 году с национальной командой стал чемпионом мира по шахматам, а за год до того в составе сборной Украины завоевал бронзовые награды шахматной Олимпиады.
Он также был победителем и призером ряда международных и национальных турниров.
С 2007 года Малахатько выступал за Бельгию.
Ранее сообщалось, что умер бывший игрок Черноморца и запорожского Металлурга Дмитрий Каряка.