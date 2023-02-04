Украинская теннисистка вышла в финал турнира в Таиланде после отказа соперницы
В финале Цуренко сыграет с Линь Чжу (Фото:Thailand Open via Twitter)
Украинская теннисистка Леся Цуренко стала финалисткой турнира WTA 250 в Хуахине (Таиланд).
В полуфинале Цуренко прошла первый номер посева турнира Бьянку Андрееску из Канады.
Украинка выиграла первый сет 7:5 и уверенно вела во втором 4:0, после чего канадка отказалась продолжить игру из-за травмы плеча.
В финале Цуренко сыграет с представительницей Китая Линь Чжу, которая занимает 54-е место в мировом рейтинге.
Финальный поединок состоится в воскресенье, 5 февраля.
Бьянка Андрееску (Канада) — Леся Цуренко (Украина) — 0:1 (5:7, 0:4, отказ)
В четвертьфинале Цуренко победила немку Татьяну Марию, а перед этим выбила из турнира россиянку Анну Калинскую.