Украинская теннисистка вышла в финал турнира в Таиланде после отказа соперницы

4 февраля, 18:50
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В финале Цуренко сыграет с Линь Чжу (Фото:Thailand Open via Twitter)

В финале Цуренко сыграет с Линь Чжу (Фото:Thailand Open via Twitter)

Украинская теннисистка Леся Цуренко стала финалисткой турнира WTA 250 в Хуахине (Таиланд).

В полуфинале Цуренко прошла первый номер посева турнира Бьянку Андрееску из Канады.

Украинка выиграла первый сет 7:5 и уверенно вела во втором 4:0, после чего канадка отказалась продолжить игру из-за травмы плеча.

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В финале Цуренко сыграет с представительницей Китая Линь Чжу, которая занимает 54-е место в мировом рейтинге.

Финальный поединок состоится в воскресенье, 5 февраля.

Бьянка Андрееску (Канада) — Леся Цуренко (Украина) — 0:1 (5:7, 0:4, отказ)

В четвертьфинале Цуренко победила немку Татьяну Марию, а перед этим выбила из турнира россиянку Анну Калинскую.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Теннис Таиланд Леся Цуренко

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